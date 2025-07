Incidente in A12 oggi 4 feriti Traffico bloccato fra Collesalvetti e Rosignano

Collesalvetti (Livorno), 31 luglio 2025 – Paura e disagi per il traffico a causa di un incidente avvenuto in autostrada A12 nel primo pomeriggio di giovedì 31 luglio. Lo scontro è avvenuto fra un paio di mezzi in direzione Rosignano. Si sono subito create una serie di code. Sono nel frattempo intervenuti i mezzi di soccorso: ambuanze, polizia stradale, oltre all’elicottero Pegaso per il trasporto rapido di almeno un ferito. Sette le persone che hanno avuto bisogno di cure. Nessuna di loro è grave. L’intervento è scattato poco dopo le 14. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in A12 oggi, 4 feriti. Traffico bloccato fra Collesalvetti e Rosignano

In questa notizia si parla di: incidente - traffico - collesalvetti - rosignano

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano - Forti rallentamenti del traffico lungo la Strada Statale 36 nel tratto compreso tra Arosio, Briosco e Capriano, a causa di un incidente stradale avvenuto introno alle 6.

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano - Forti rallentamenti del traffico lungo la Strada Statale 36 nel tratto compreso tra Arosio, Briosco e Capriano, a causa di un incidente stradale avvenuto introno alle 6.

Pauroso incidente ad Alfonsine tra 4 auto e un trattore, traffico bloccato per ore - Alfonsine (Ravenna), 16 maggio 2025 - Traffico bloccato in entrambe i sensi di marcia per circa tre ore (dalle 15.

‼ In #A12, 11 km di coda per un incidente (ora risolto) tra Viareggio e Massa in direzione Genova 3 km di coda e traffico bloccato per incidente al km 190 tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano #viabiliTOS Vai su X

AL MARE IN BUS, GRATIS Anche quest’estate puoi raggiungere la Costa degli Etruschi in modo facile, economico ed ecologico. Linea 114: da Castiglioncello a Cecina passando per Rosignano e Mazzanta Attiva fino al 14 settembre Corse ogni 45 minuti a Vai su Facebook

Incidente in A12 oggi, 4 feriti. Traffico bloccato fra Collesalvetti e Rosignano; Grave incidente in A12, traffico bloccato; Incidente sull'Autostrada A12: scontro auto-roulotte fra Collesalvetti e Rosignano. Traffico bloccato verso sud.

Incidente in A12 oggi, 4 feriti. Traffico bloccato fra Collesalvetti e Rosignano - Coinvolte due auto, una delle quali trasportava una roulotte, che si è sganciata ... Lo riporta lanazione.it

Incidente A12 oggi, cisterna si ribalta e manda in tilt il traffico. Riaperto un tratto: la situazione - A sei ore di distanza dall’incidente, rimane chiuso il tratto tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano, mentre è stato riaperto quello verso Genova ... Lo riporta msn.com