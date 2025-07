Incidente in A12 motociclista ferito e coda di 8 km

Lunga coda sull'autostrada A12 tra il bivio con l'A7 e Nervi in direzione di Livorno in seguito a un incidente, avvenuto intorno alle 12.30 di gioved√¨ 31 luglio 2025, in cui √® rimasto ferito un motociclista, portato all'ospedale San Martino in codice giallo.Forti ripercussioni sul traffico con 8. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

