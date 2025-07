Incidente frontale a Prato Sesia | strada chiusa e traffico deviato

Incidente stradale a Prato Sesia.È successo questa mattina, giovedì 31 luglio, intorno alle 8.30 in via Circonvallazione. Per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate frontalmente.Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso gli automobilisti coinvolti, e le forze. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

