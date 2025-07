Incidente a Lessolo | moto si scontra con un capriolo che attraversa la strada grave il centauro

Un italiano di 69 anni, residente a Hône in Valle d'Aosta, è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 31 luglio 2025, mentre percorreva in moto la provinciale 69 sul territorio comunale di Lessolo. Il mezzo, che viaggiava in direzione di Ivrea, si è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - lessolo - moto - grave

