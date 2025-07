Inchiesta Vitali i tre prestanome e l’88enne che non sa neanche quale società amministra

Bergamo. 6 dicembre 2023. Una collaboratrice del curatore fallimentare Giorgio Dall'Olio chiama tal signor Bianchi al telefono. È anziano, il signor Bianchi. Ha 88 anni, soffre di Alzheimer e non si sa bene come è amministratore della Vita Srl, una società che fino a pochi anni prima godeva di un attivo di 36,8 milioni di euro e che adesso è in liquidazione giudiziale, procedura che sostituisce il fallimento e che viene avviata quando un'impresa non è in grado di far fronte ai debiti. La collaboratrice invita il signor Bianchi a presentarsi nello studio del curatore, perché devono parlare della sua società.

Inchiesta Vitali: i tre prestanome e i timori dell’ex ad sulla scissione; Gruppo Vitali: i 50 milioni sequestrati, le vacanze con i fondi aziendali, la testa di legno di 88 anni. L'acconto del suv per saldare il credito dell'ex parlamentare (estraneo alla vicenda); I fratelli Vitali indagati per bancarotta, scatta il sequestro in quote da 50 milioni.