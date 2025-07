inchiesta urbanistica sei arresti ai domiciliari catella e tancredi

Il gip milanese Mattia Fiorentini ha disposto un arresto in carcere e per altri cinque la misura degli arresti domiciliari, per i sei indagati dell'inchiesta sull'urbanistica che ha terremotato la politica milanese. L'arresto in carcere è per Andrea Bezziccheri di Bluestone. Vanno agli arresti domiciliari Giancarlo Tancredi, ex assessore all'urbanistica del comune di Milano, l'ex numero 1 di Coima (ha rimesso le deleghe operative) Manfredi Catellla, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente ex presidente e membro della commissione paesaggio, e Federico Pella di J+S. Chi sono i big coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

