Inchiesta urbanistica Milano non riconosciuta l’induzione indebita a Sala Il caso Pirellino e il messaggio di Boeri

Non fu induzione. L'interessamento del sindaco di Milano, Beppe Sala, sul progetto del P39-Pirellino della Coima di Manfredi Catella e a cui teneva l'architetto Stefano Boeri, che aveva ideato la Torre Botanica, non viene riconosciuto come reato dal giudice per le indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini, nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti domiciliari per l'ex assessore Giancarlo Tancredi, per il ceo di Coima Catella, per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente presidente e componente della Commissione Paesaggio e per l'ex manager di J+S, Federico Pella, e ha ordinato il carcere per Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone.

