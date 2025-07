È arrivata la decisione del giudici per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini, sulla richiesta di arresti – quattro in carcere e due ai domiciliari – nell’ambito della maxi inchiesta della procura di Milano sull’ipotizzata speculazione edilizia a suon di pressioni e consulenze che – stando ai pm Mauro Clerici, Marina Petruzzella e Paolo Filippini – erano tangenti finalizzate a condizionare diversi progetti immobiliari a Milano. Il giudice ha disposto altri quattro arresti nell’inchiesta sull’urbanistica. In carcere è finito Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone. Sono invece stati posti ai domiciliari, oltre a Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella, Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune sciolta lo scorso aprile, Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta urbanistica Milano – La decisione del gip: sei arresti. Ai domiciliari l’ex assessore Tancredi e imprenditore Catella