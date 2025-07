“Il sistema corruttivo è rodato, remunerativo, e da difendere a oltranza”. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini, motiva così l’accoglimento quasi totale della richiesta di arresto per sei indagati nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica di Milano condizionata, secondo gli inquirenti, da pressioni e tangenti mascherate da consulenze e incarichi professionali privati. Nel provvedimento con cui ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex assessore Giancarlo Tancredi, per il ceo di Coima Manfredi Catella, per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente presidente e componente della Commissione Paesaggio e per l’ex manager di J+S, Federico Pella, e ha ordinato il carcere per Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, non ha riconosciuto l’accusa di induzione indebita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta urbanistica, il gip: “Gravi indizi e pericolo di reiterazione dei reati”. Non riconosciuta l’induzione indebita a Sala