Una class action per tutelare chi ha comprato una casa mai costruita nei cantieri fermi di Milano: è questa la prospettiva annunciata dal Comitato Famiglie Sospese durante una colazione di protesta organizzata in via Valtellina, davanti al progetto bloccato di Scalo House, al centro dell’inchiesta sull’urbanistica che coinvolge il comune. Su un banchetto brioche e biglietti colorati raccontano le storie di decine di acquirenti che, pur avendo firmato mutui e rogiti, si ritrovano senza un’abitazione. “Domani mattina siamo stati invitati dal sindaco Sala alle 9.30 a Palazzo Marino e ci aspettiamo che ci possa dire le soluzioni alla nostra situazione”, ha spiegato Filippo Borsellino, portavoce del comitato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica: Comitato Famiglie Sospese verso una class action per i cantieri fermi a Milano