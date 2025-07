Inchiesta urbanistica a Milano gip | Sei arresti Manfredi Catella e l' ex assessore Giancarlo Tancredi ai domiciliari

Milano, 31 luglio 2025 - Inchiesta urbanistica: era attesa ed è arrivata la decisione del gip Mattia Fiorentini sulle sei richieste di arresto avanzate dalla Procura secondo la quale va interrotta quella " spirale di affar i " e "corruttiva". I pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, con l'aggiunto Tiziana Siciliano, a vevano i proposto i domiciliari per l'ex assessore Giancarlo Tancredi e il Ceo di Coima, Manfredi Catella e il carcere per Giuseppe Marinoni, per il suo vice Alessandro Scandurra e per gli imprenditori Andrea Bezziccheri e Federico Pella. Si tratta dei protagonisti, come emerge dalle informative della Gdf di un "sistema che, da anni, condizionerebbe la rigenerazione urbana" in città . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

