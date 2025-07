Inchiesta sulle curve di San Siro Mauro Russo a processo con altri indagati per le estorsioni sui parcheggi

Il gip di Milano ha rinviato a giudizio con rito immediato Mauro Russo, ex ultrà interista della curva Nord di San Siro ed ex socio di un marchio di moda insieme a Paolo Maldini e Bobo Vieri, insieme ad altri 5 indagati. Le accuse in questo filone di inchiesta sulle curve riguarda il sistema di estorsione sui parcheggi ai danni dell'imprenditore Gherardo Zaccagni, che sarebbe stato obbligato a pagare un pizzo per evitare ritorsioni del tifo organizzato interista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inchiesta - curve - siro - mauro

Inchiesta Curve, Mauro Russo resta ai domiciliari: respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per l’ultrà dell’Inter - Milano, 14 maggio 2025 – Il gip di Milano Domenico Santoro ha respinto l'istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata da Mauro Russo, 67 anni, ultrà della curva Nord interista Ex socio di Paolo Maldini e Bobo Vieri (estranei all'inchiesta), Mauro Russo era stato arrestato lo scorso 5 maggio con altri in un nuovo filone dell' inchiesta sulle curve di San Siro, perché accusato di essere stato un presunto intermediario nell' estorsione sul business del parking ai danni dell'imprenditore Gherardo Zaccagni.

Inchiesta curve milanesi, si indaga sul tentato omicidio del sodale di Luca Lucci - Nonostante le indagini della procura di Milano, o forse, proprio a causa delle indagini, i capi della curva Sud del Milan – decimata dagli arresti – continuano a vivere giorni violenti e convulsi.

Inchiesta Curve: pm chiede quasi 5 anni per Rosiello, ex bodyguard di Fedez - Il pm di Milano, Paolo Storari, ha chiesto 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello dell'ex capo della Curva sud, e 4 anni e 10 mesi per Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, e Riccardo Bonissi.

Le mani degli ultras anche sugli affari intorno allo Stadio di San Siro, in particolare quelli legati al merchandising, tanto per le partite di calcio quanto per i concerti. I picchiatori della Curva dell'Inter vengono infatti ingaggiati per assicurare un servizio di guardia Vai su Facebook

Emis Killa perquisito per l'inchiesta ultrà , il rapper è amico di Fedez e dei capi della Curva sud: sequestrati 40 mila euro in contanti e tre tirapugni.

Inchiesta sulle curve di San Siro, Mauro Russo a processo con altri indagati per le estorsioni sui parcheggi - per Mauro Russo e altri cinque indagati, tutti arrestati lo scorso 5 maggio in un filone d'inchiesta sulle curve di San Siro. Come scrive fanpage.it

Inchiesta Ultra: Mauro Russo, ex socio di Maldini e Vieri, a processo per usura e pizzo sui parcheggi di San Siro - È stato disposto il processo con rito immediato per Mauro Russo, ex ultrà della curva Nord dell’Inter ed ex socio in un marchio di ... Segnala msn.com