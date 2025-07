Inchiesta sulle curve a processo Mauro Russo ex socio di Maldini e Vieri

È stato disposto il processo con rito immediato per Mauro Russo, ex ultrà nerazzurro ed ex socio di Paolo Maldini e Bobo Vieri (entrambi i calciatori sono estranei all’inchiesta).Lo ha decisi il gip di Milano Domenico Santoro che ha accolto la richiesta dei pm Paolo Storari, Sara Ombra e Leonardo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

È stato disposto il processo con rito immediato per Mauro Russo, ex ultrà della curva Nord dell’Inter ed ex socio in un marchio di moda fondato insieme a Paolo Maldini e Bobo Vieri — entrambi completamente estranei all’inchiesta Vai su Facebook

