Inchiesta per corruzione Galvagno e Amata davanti al tribunale di Fdi | saranno sentiti dai probiviri

Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, entrambi indagati per corruzione nei due filoni dell’inchiesta della Procura di Palermo sulla presunta corruzione fra Ars e turismo, saranno sentiti oggi dal collegio dei probiviri di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

