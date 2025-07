Pesaro, 31 luglio 2025 – Franco Arceci ha varcato il cancello della caserma della Guardia di Finanza di via Gagarin, accompagnato dai suoi legali Maurizio Terenzi e Alberto Bordoni. Un passo deciso, lo sguardo fisso davanti, e solo una breve battuta ai cronisti che lo attendevano: “Entro molto sereno, sono qui per collaborare con la magistratura e chiarirò la mia posizione. Ho fiducia nella giustizia e risponderò a tutte le domande che mi verranno poste”. Affidopoli Interrogatorio Finanza Arceci Franco con Avvocati Alberto Bordoni e Maueizio Terenzi Poi è entrato per affrontare l’interrogatorio davanti alla sostituta procuratrice Maria Letizia Fucci e gli investigatori della Squadra Mobile e della Finanza, nell’ambito dell’inchiesta Affidopoli che scuote il Comune di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta di Pesaro, Franco Arceci davanti ai magistrati: “Risponderò alle domande”