Inchiesta di Milano cade l' accusa di induzione indebita contro il sindaco Sala

Il giudice delle indagini preliminari non ha ritenuto sussistente l'ipotesi di induzione indebita rivolta dalla Procura di Milano a Beppe Sala in relazione al progetto del P39-Pirellino della Coima di Manfredi Catella. Resta, invece, l'accusa di falso. Questo quanto emerso dal provvedimento con cui il gip Mattia Fiorentini ha disposto gli arresti per sei persone, compreso l'ex assessore Giancarlo Tancredi e il già citato Catella. "Prendo atto dei nuovi provvedimenti emessi oggi dalla magistratura" il primo commento del sindaco meneghino: "Ciò, del resto, corrisponde alla mia più ferma convinzione di non avere mai posto in essere alcuna azione che abbia avuto finalità personali".

