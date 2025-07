Incentivi auto elettriche 600 milioni da settembre | come funzionano chi sono i beneficiari

Incentivi statali pari a 600 milioni di euro da settembre per l’ acquisto di 39mila auto elettriche entro il 30 giugno 2026: è l’annuncio del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Per conseguire l’obiettivo dell’acquisto di “almeno 39 mila veicoli a emissione zero al 30 giugno 2026” la misura del Pnrr volta al rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici prevede risorse finanziarie pari complessivamente a circa 600 milioni, ha detto il ministro mercoledì, rispondendo al question time alla Camera. Chi sono i beneficiari degli incentivi auto elettriche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incentivi auto elettriche, 600 milioni da settembre: come funzionano, chi sono i beneficiari

In questa notizia si parla di: incentivi - auto - elettriche - milioni

Rottamazione Auto: Nuovi Incentivi per 597 Milioni Destinati all’Acquisto di Veicoli Elettrici. - Il governo italiano ha stanziato circa 597 milioni di euro per un piano di rottamazione che punta a favorire la sostituzione di veicoli inquinanti con auto elettriche da emissioni zero.

Rottamazione auto, dal Pnrr 600 milioni di euro di incentivi per le elettriche - Rispunta la rottamazione auto. E lo fa grazie alla riallocazione di fondi UE per circa 600 milioni di euro originariamente destinati a impolpare la rete di ricarica (colonnine su strade e autostrade), che la revisione del PNRR ha invece trasformato in sussidi per l’acquisto di auto elettriche.

Incentivi fino a 11mila euro per chi rottama la sua auto: tutto quello che c'è da sapere - Il governo stanzia 597 milioni per cambiare il parco auto circolante. Requisiti, modalità e cifre: come funziona la nuova rottamazione

Il ministro Pichetto Fratin conferma: il nuovo decreto sugli incentivi è in dirittura d’arrivo. Obiettivo: rottamare 39.000 auto termiche. Budget da 597 milioni di euro. Vai su Facebook

Auto elettriche, Pichetto: “incentivi da settembre” via @Staffetta [600 mln€ ->? per incentivare almeno 39k veicoli con tetto: 11 mila€, privati ISEE =30k€ 9 mila€, privati ISEE tra 30 e 40k€ 20 mila€ (max 30% prezzo) per microimprese ] Vai su X

I nuovi incentivi auto al via da settembre: fino a 11 mila euro di sconto; Incentivi auto solo per le elettriche, da settembre 2025; Incentivi auto elettriche, 600 milioni da settembre: come funzionano, chi sono i beneficiari.

Incentivi per acquistare le auto elettriche al via da settembre: fino 11 mila euro - I nuovi fondi previsti saranno pari a 600 milioni di euro, lo ha confermato il ministro per l'Ambiente Gilber ... Secondo tg.la7.it

A settembre in arrivo nuovi incentivi per le auto elettriche - L'annuncio del ministro Gilberto Pichetto durante un question time alla Camera. Si legge su qualenergia.it