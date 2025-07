Incentivi auto elettriche 2025 dalla rottamazione all’Isee | cosa sapere

A partire da settembre 2025 saranno attivi i nuovi incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche, finanziati con 600 milioni di euro provenienti dal Pnrr. Lo scopo del governo è favorire la rottamazione dei veicoli inquinanti e stimolare l’acquisto di veicoli a zero emissioni, con l’obiettivo di raggiungere almeno 39 mila immatricolazioni entro giugno 2026. Il bonus potrĂ essere richiesto da persone fisiche residenti in “ aree urbane funzionali ” (cittĂ e relative zone di pendolarismo) che acquistino autovetture elettriche (categoria M1) e da microimprese che intendano rinnovare la propria flotta con veicoli commerciali elettrici (categorie N1 e N2, fino a 3,5 e 12 tonnellate). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Incentivi auto elettriche 2025, dalla rottamazione all’Isee: cosa sapere

Rottamazione auto, dal Pnrr 600 milioni di euro di incentivi per le elettriche - Rispunta la rottamazione auto. E lo fa grazie alla riallocazione di fondi UE per circa 600 milioni di euro originariamente destinati a impolpare la rete di ricarica (colonnine su strade e autostrade), che la revisione del PNRR ha invece trasformato in sussidi per l’acquisto di auto elettriche.

Con la revisione del Pnrr arrivano nuovi incentivi per le auto elettriche: bonus fino a 11mila euro. Chi può richiederlo - C’è anche un nuovo piano per la rottamazione delle vetture inquinanti nella revisione del Pnrr su cui è al lavoro il governo Meloni.

Nuovi incentivi per le auto elettriche nella revisione del PNRR. A disposizione quasi 600 milioni di euro - All'interno della proposta di revisione del PNRR sono comparsi nuovi incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti.

