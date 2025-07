Incendio danneggia la tenda di un bar a Sant’Antonio Abate

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in via Buonconsiglio, nei pressi di un bar. Un incendio ha danneggiato la tenda paravento del locale, senza provocare altri danni. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L’ipotesi dolosa non è esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio danneggia la tenda di un bar a Sant’Antonio Abate

