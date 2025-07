Incendio al Mattei la Provincia | Danni materiali ingenti

Fiamme all’Istituto Mattei di Fiorenzuola, edificio di proprietĂ della Provincia, per un incendio che si è verificato questa mattina. La prima ipotesi è che sia stato innescato da un cortocircuito all’interno dello spogliatoio situato al piano terra della palestra. L’incendio si è rapidamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: incendio - mattei - provincia - danni

Si lavora per riaprire il parcheggio di via Mattei dopo l'incendio - Sono iniziati lunedì 9 giugno i lavori di ripristino del parcheggio pubblico interrato situato al piano -1 di via Mattei 4, rimasto inagibile dopo l'incendio di un veicolo avvenuto nel luglio 2024.

Ci giunge un altro video dalla zona di #Piglio dove la grandine è risultata davvero intensa. Vengono segnalati danni a causa della grandine in zona. Ringraziamo per la testimonianza @m.pir0609 Vai su Facebook

Incendio al Mattei, la Provincia: «Danni materiali ingenti»; Fiamme nella palestra del Mattei a Fiorenzuola “Danni ingenti” fotogallery; Fiamme al palazzetto dello sport del Mattei di Fiorenzuola. VIDEO.

Cassino, incendio con esplosione in un'officina di via Zamosch: le fiamme tra i palazzi. Nube nera sulla città - 45 di oggi, 22 luglio 2025, tra via Zamosch e piazza Restagno, a due ... Si legge su msn.com