Incendi | La prevenzione più efficace parte dalla vita delle comunità

Con Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente in pianificazione e gestione forestale all'Università Statale di Milano, torniamo sull'apocalisse di incendi in Australia, fra gli ultimi mesi del 2019 e i primi.

Turismo, da Capri appello a sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi - “I consulenti del lavoro hanno un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche che riguardano l’occupazione e la prevenzione degli infortuni.

Roma, firmata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi -  Roma, 16 maggio 2025 – Il Sindaco Roberto Gualtieri  ha firmato l’ordinanza n.74 del 16.5.2025 che introduce misure straordinarie per la prevenzione degli incendi e la mitigazione degli effetti delle ondate di calore.

Contrastare gli incendi boschivi attraverso la prevenzione: così il progetto “OFF” del WWF ha lavorato sulla riduzione del rischio - Con l’arrivo del caldo e della siccità portati dalla stagione estiva, sempre più Paesi, in particolar modo quelli dell’area mediterranea, devono fare i conti con gli incendi boschivi che devastano intere aree naturali.

ALLERTA INCENDI | PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO In risposta allo stato di allerta incendi, il Comune di Melilli ha attivato un piano straordinario di prevenzione e monitoraggio del territorio, con il coinvolgimento della Polizia Locale impe Vai su Facebook

Dalle foreste alle fiamme, come gestire in modo efficace gli incendi in Eu; «Incendi, serve un patto per la prevenzione tra Regione e Stato»; Campagna antincendio, potenti droni e telecamere per contrastare i piromani: tutte le misure in campo.

