Incendi in Sicilia il M5S chiede al ministro Musumeci di riferire in aula

“Come M5S chiediamo che il Ministro Musumeci venga con la massima urgenza a riferire in aula sui gravi incendi che si stanno abbattendo in Sicilia. Vogliamo sapere, oltre alla prevenzione che evidentemente non c’è stata perché altrimenti sarebbe stato possibile fronteggiare tempestivamente la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scoppia il gran caldo al Sud, incendi in Calabria e Sicilia - AGI - La domenica di gran caldo nel Sud Italia ha favorito una serie di incendi che sono divampati in Sicilia, e in Calabria.

Meteo, arriva il torrido caldo africano: incendi in Calabria e in Sicilia - Stando alle previsioni dei prossimi giorni, il rovente caldo africano colpirà tutta l’Italia, dove si toccheranno picchi di 37 gradi.

Incendi Sicilia 2023: al via il bando per i contributi ai privati danneggiati - ABBONATI A DAYITALIANEWS Pubblicato l’avviso per l’accesso ai fondi da 1,7 milioni di euro È stato pubblicato sul sito di Irfis-FinSicilia il nuovo avviso pubblico rivolto ai privati danneggiati dagli incendi che hanno colpito le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani a partire dal 23 luglio 2023.

Emergenza incendi in Sicilia, il Pd chiede “più mezzi e giornate lavorative per i forestali” - L’emergenza incendi che ha colpito la Sicilia nei giorni scorsi ha oltrepassato lo Stretto per arrivare a Roma. Si legge su msn.com

Incendi, Deputati Pd Sicilia: “Governo assicuri più risorse e mezzi ai forestali” - “Chiediamo al ministro Musumeci di sapere quali tempestive iniziative il governo intenda assumere nei confronti della Regione Siciliana per incrementare le giornate lavorative per i forestali e assicu ... grandangoloagrigento.it scrive