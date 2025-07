Incarico esterno, indaghi l’anticorruzione.

Il Comune di Molinella segnalato all’ Autorità nazionale anticorruzione. La segnalazione è partita dai gruppi consiliari di opposizione, centrosinistra e civici in coalizione. "C’è una delibera di giunta – spiegano i gruppi consiliari di opposizione – in merito al procedimento finalizzato alla liquidazione di una società comunale, in house providing e a totale propria partecipazione, che individua la necessità di doversi avvalere della consulenza di un soggetto esterno. Il problema è che la delibera di giunta, che è uno strumento di indirizzo politico, individua direttamente il soggetto economico di cui avvalersi bypassando la struttura comunale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

