MONTANASO (Lodi) Una segnalazione anonima, qualche giorno di appostamenti discreti, poi l’irruzione. Così è stata smantellata una serra indoor per la coltivazione di marijuana, nascosta in un capannone industriale di 200 metri quadrati in via delle Industrie. Gli agenti della Polizia locale dell’ Unione Nord Lodigiano hanno arrestato in flagranza un albanese di 35 anni e un francese di 36. Entrambi, al momento del blitz, sono stati trovati in un cunicolo che avevano appositamente scavato per nascondersi se fossero stati scoperti. La Locala ha sequestrato 15 chili di droga già confezionata tra marijuana e hashish nonché 200 piante di cannabis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In un capannone anonimo. Irruzione tra la marijuana “Pollici verdi” nel cunicolo

