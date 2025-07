In Toscana arriva la guardia medica pediatrica | è la prima regione in Italia

La Toscana è la prima regione ad attivare la guardia medica pediatrica. È quanto deciso dal Consiglio regionale della Toscana che si è espresso all’unanimità sulla proposta di legge di iniziativa popolare ex art. 74 dello Statuto della Regione Toscana dal titolo “Rete pediatrica e ruolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Cardiologia pediatrica, nuova convenzione Asl Toscana Sud Est e Meyer per la cura vicino casa - Arezzo, 17 luglio 2025 – Si amplia e si rafforza il rapporto di collaborazione fra Asl Toscana Sud Est e Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS di Firenze grazie ad una nuova convenzione, della durata di due anni, dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

Toscana, una proposta di legge per rivoluzionare la sanità pediatrica pronta a entrare in aula - FIREENZE – La sanità pediatrica toscana potrebbe presto vivere una svolta storica: una proposta di legge di iniziativa popolare è infatti pronta per essere discussa nell’Aula del Consiglio regionale.

