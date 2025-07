In Salento disperso in mare un 77enne di Marigliano | ricerche in corso

Sono riprese all’alba le ricerche di Francesco Monda, 77enne di Marigliano, scomparso ieri mattina nelle acque di Torre Pali, località marina del Salento. L’uomo era in vacanza con la famiglia e si era tuffato per una nuotata, come faceva ogni mattina. Da allora, però, nessuno l’ha più visto. A. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

