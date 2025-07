In piscina gratis a Monza per chi è gratuito l' ingresso ad agosto e basta un documento

Ingresso gratuito in piscina per gli over67 a Monza. Anche per l’estate 2025 l’amministrazione comunale ha deciso di permettere agli over 67 residenti a Monza di accedere gratuitamente, per tutto il mese di agosto, alle piscine del centro sportivo Triante, del centro natatorio Pia Grande e del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - piscina - gratuito - ingresso

Monza, la piscina del Parco resta vuota: il “mare” più amato dai monzesi nelle secche della burocrazia - Monza – La calura rovente si fa sentire e con essa il desiderio, tutto brianzolo, di un tuffo rigenerante.

Una laguna blu quasi pronta e nuovo solarium in un'altra (storica) piscina di Monza - Mancano solo il collaudo, i controlli dei vigili del fuoco e gli ultimi adempimenti burocratici. Poi, già il 28 luglio, la nuova laguna blu di Monza potrebbe già essere aperta al pubblico.

FESTA H2O SUMMER 2025 Nella splendida cornice della piscina H2O Moriggia di Gallarate, si Ă© svolta la festa di fine stagione per l'agonistica dei Team H2O. La eccezionale Social Band FRASSI AND THE BOOMERS Ha fatto cantare al ritmo delle piĂą conos Vai su Facebook

In piscina gratis a Monza, per chi è gratuito l'ingresso ad agosto (e basta un documento); Da domani 1°agosto ingresso gratuito per gli over 67 in tre piscine - COMUNICATO STAMPA; La mappa delle piscine a Monza e in Brianza per l’estate 2025.

Calcio: Monza con Alcione all’U-Power Stadium, poi Albinoleffe a Monzello - Due amichevoli in due giorni per il Monza, entrambe aperte al pubblico e ingresso gratuito: con Alcione è all'U- Si legge su msn.com

Chiusa da 7 anni all’autodromo. Il Parco di Monza riavrà la ... - MSN - Il sindaco di Monza Paolo Pilotto in Consiglio comunale, in risposta ad un’interrogazione del consigliere di ... msn.com scrive