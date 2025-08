In piscina gratis a Monza per chi è gratuito l' ingresso ad agosto e basta un documento

Ingresso gratuito in piscina per gli over67 a Monza. Anche per l’estate 2025 l’amministrazione comunale ha deciso di permettere agli over 67 residenti a Monza di accedere gratuitamente, per tutto il mese di agosto, alle piscine del centro sportivo Triante, del centro natatorio Pia Grande e del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - piscina - gratuito - ingresso

Monza, la piscina del Parco resta vuota: il “mare” più amato dai monzesi nelle secche della burocrazia - Monza – La calura rovente si fa sentire e con essa il desiderio, tutto brianzolo, di un tuffo rigenerante.

Una laguna blu quasi pronta e nuovo solarium in un'altra (storica) piscina di Monza - Mancano solo il collaudo, i controlli dei vigili del fuoco e gli ultimi adempimenti burocratici. Poi, già il 28 luglio, la nuova laguna blu di Monza potrebbe già essere aperta al pubblico.

In piscina gratis a Monza, per chi è gratuito l'ingresso ad agosto (e basta un documento) - Ingresso gratuito in piscina per gli over67 a Monza. Anche per l’estate 2025 l’amministrazione comunale ha deciso di permettere agli over 67 residenti a Monza di accedere gratuitamente, per tutto il mese di agosto, alle piscine del centro sportivo Triante, del centro natatorio Pia Grande e del.

Amici! Ci aspettano due serate indimenticabili! ? GIOVEDĂŚ 10 luglio - ore 21:00 San Bonifacio, VR, Piazza Costituzione Stand gastronomici dalle ore 19:00 Ingresso gratuito. ? SABATO 12 luglio - ore 21:00 Villa Sormani ingresso dal parcheggio di Vi Vai su Facebook

In piscina gratis a Monza, per chi è gratuito l'ingresso ad agosto (e basta un documento); Estate a Monza: ad agosto ingresso gratuito in piscina per gli over 67; Monza, dal 1°agosto ingresso gratuito per gli over 67 in tre piscine.

Monza, dal 1°agosto ingresso gratuito per gli over 67 in tre piscine - Anche per l’estate 2025 l’Amministrazione Comunale promuove il benessere e l’attività fisica per chi resta in città ... Si legge su mbnews.it

Monza: apre la laguna estiva della piscina Pia Grande, dall’1 agosto per sette giorni su sette - Le ultime verifiche hanno dato esito positivo: dall’1 agosto può aprire la laguna estiva della piscina Pia Grande, in via Murri a Monza. Lo riporta msn.com