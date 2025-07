In pensione dopo 20 anni Vigili del fuoco volontari il saluto di Marta Zuffa | Una grande famiglia

Dopo quasi 20 anni di onorato servizio al distaccamento dei vigili del fuoco volontari della Vallata del Santerno a Fontanelice, Marta Zuffa ha appeso al chiodo elmetto e divisa. Un pensionamento inevitabile per raggiunto limite d’età allo scoccare delle 61 primavere, portate benissimo, dello scorso 29 luglio: "È iniziato tutto, quasi per caso, quando avevo 45 anni – riavvolge il nastro della memoria la Zuffa –. A propormi l’opportunità fu l’allora sindaca di Fontanelice, Vanna Verzelli. Il presidio della collina stava prendendo forma e lei individuò in me le qualità giuste per fare parte del progetto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In pensione dopo 20 anni. Vigili del fuoco volontari, il saluto di Marta Zuffa: "Una grande famiglia"

