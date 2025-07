In pace e in guerra l' incubo delle galere è la galera

L'altro ieri gli attacchi russi sull'Ucraina hanno registrato una prima volta: il bombardamento, con le famigerate bombe a grappolo, di un carcere civile. E' la Colonia penale n.99 di Bilenke, nell'oblast' di Zaporizhzhia. 17 persone sono state uccise, molte decine – un centinaio, secondo alcune fonti – ferite. Il fatto che tutte le 17 vittime fossero carcerate lascia pensare che il personale penitenziario abbia avuto il tempo di ripararsi da qualche parte, e i detenuti chiusi abbiano fatto quella che si dice la fine del topo. In tempo di pace, l'incubo delle galere è il terremoto. In tempo di guerra, il terremoto e le bombe.

In pace e in guerra, l'incubo delle galere è la galera.

