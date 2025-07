In Francia il canale tv della Ligue 1 piace ai tifosi è finito il valzer dei broadcaster

Negli ultimi anni, i diritti televisivi della Ligue1 hanno vissuto una continua instabilità, con un turnover di piattaforme (come beIN Sports su tutte ndr) che ha disorientato i tifosi e minato la fidelizzazione del pubblico. Oltre al fatto che – come in Italia – non si è mai riusciti a trovare una quadra che soddisfacesse le squadre a livello di diritti televisivi da spartire. Ma ad oggi, con il lancio di Ligue 1+ che avevamo qui raccontato, il campionato francese si prepara a scrivere una nuova pagina, nella speranza di riconquistare gli spettatori (e gli abbonamenti) persi nel tempo. Lo scrive l’Equipe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Francia il canale tv della Ligue 1 piace ai tifosi, è finito il valzer dei broadcaster

In questa notizia si parla di: ligue - tifosi - francia - canale

Hai vinto tutto in una stagione incredibile con il Psg. ? Ligue 1 ? Coppa di Francia ? Champions League ? Supercoppa di Francia Il Mondiale per Club lo hai perso in finale contro un grande Chelsea. Sei comunque il portiere titolare della squadra più f Vai su Facebook

Nasce Ligue 1+: il canale ufficiale dove vedere le partite del campionato francese!; Diritti Tv in Francia: addio DAZN. La Ligue 1 lancia il suo canale a 14,99 euro al mese per 8 partite a turno. La nona a beIN Sports; Dove guardare la finale di UEFA Champions League: TV e streaming.

La Ligue 1 resta senza tv e crea un proprio canale, i tifosi pagheranno ... - La Ligue 1 resta senza tv e crea un proprio canale, i tifosi pagheranno meno per vedere le partite di Jacopo Manfredi (afp) ... Da repubblica.it

La Ligue 1 si gestirà i diritti televisivi da sola - Il Post - Considerando che beIN Sports costa 15 euro al mese, per seguire la Ligue 1 in Francia le persone dovranno pagare 29,99 euro al mese in tutto; le coppe europee le trasmette invece Canal+. Riporta ilpost.it