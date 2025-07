In Emilia-Romagna serve una legge sul clima la proposta di Avs per la regione più martoriata dagli eventi estremi

Un obiettivo vincolante di neutralità carbonica entro il 2050, con un piano triennale per raggiungerla che prevede obiettivi intermedi, una nuova Strategia di mitigazione che comprende anche un Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e il green budgeting per allineare le decisioni di bilancio regionale agli obiettivi climatici. Sono tra gli strumenti principali previsti nella proposta di ' Legge Regionale per il Clima: Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici', appena presentata dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra in Emilia-Romagna su iniziativa del consigliere regionale reggiano di Avs, Paolo Burani.

Clima e sostenibilità , Lombardia prima regione a dotarsi di una legge - La Lombardia è la prima regione in Italia a dotarsi di una legge su clima e sostenibilità . Un pacchetto di 9 emendamenti, presentati dal consigliere regionale Giacomo Zamperini, è stato approvato in Commissione VI Abiente Energia e Clima di Regione Lombardia alla proposta di legge 'Legge per il.

Clima, Aia: “Stato che viola la legge è responsabile, clima pulito è un diritto umano” - I giudici della Corte suprema delle Nazioni Unite affermano in una s entenza storica sul clima che un “ambiente pulito, sano e sostenibile” è un diritto umano.

