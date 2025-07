In cucina con Sinner | i segreti del campione prima di conquistare Wimbledon

Jannik Sinner sorprende ancora. Non pi√Ļ soltanto per i suoi colpi micidiali da fondo campo o per la freddezza con cui domina i grandi palcoscenici del tennis mondiale, ma anche per una nuova, insospettata passione: la cucina. Nei giorni precedenti alla storica semifinale di Wimbledon 2025, poi vinta contro il temibile Novak Djokovic, Sinner ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube in cui si mostra ai fornelli, intento a cucinare un piatto semplice ma molto italiano: la pasta al pomodoro fresco. Il video, della durata di circa tredici minuti, mostra Sinner nella sua routine quotidiana nel villaggio Wimbledon: allenamento, qualche momento di relax, e poi la cucina, dove si muove con sicurezza e naturalezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - In cucina con Sinner: i segreti del campione prima di conquistare Wimbledon

Sinner dopo il divorzio dallo staff:¬†¬ęIo devo fidarmi, come fa mio pap√† in cucina¬ĽPanichi refrattario alle regole, parlava troppo - All'indomani della separazione da preparatore atletico e fisioterapista, Jannik torna a parlare in conferenza

Papà Hanspeter, la cucina e il concetto di squadra: dietro le parole di Sinner - Il numero uno al mondo ha spiegato la rottura con il preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio con un parallelo con il lavoro del padre: "In cucina bisogna andare d'accordo per lavorare assieme"

Sinner non si ferma mai: allenamento, sugo e la ricetta del successo prima della vittoria su Djokovic Vai su X

