Il tema di fondo è quello che aleggia sullo scenario politico nazionale e territoriale fin dagli anni del tramonto della Dc: che ruolo può giocare il mondo cattolico nel contesto civico e istituzionale? Il punto di partenza è il quadro attuale, fatto di correnti moderate inserite all’interno di ogni schieramento, che danno l’impressione di dialogare poco e litigare molto. Limitando il loro peso specifico in termini di rappresentanza. In questo contesto ieri a Cesena è stata presentata la ‘Rete di Trieste’, realtà che prende il nome dalla città nella quale un anno fa, insieme a papa Francesco e al presidente della Repubblica Mattarella, quasi un migliaio di delegati provenienti da tutte le diocesi italiane si sono dati appuntamento per la 50esima Settimana Sociale dei cattolici, riflettendo sulla crisi della democrazia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In città la ’Rete di Trieste’. Ecco l’unità dei cattolici

