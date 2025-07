In città arriva la tradizione americana | apre Best Smash Burger

Nuove aperture. A settembre in centro città a Novara apre “Best Smash Burger”, un locale che proporrà la tradizione americana con i famosi hamburger.Carni selezionate con “materia prima homemade, tempi da fast food ma qualità da ristorante” come spiega il proprietario. Il ristorante sarà in corso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it