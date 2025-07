In Cina la città di Milano riprodotta in un grande shopping mall

Bella da copiare. Milano, o meglio i suoi scorci più famosi, sono stati riprodotti fedelmente in un grande shopping mall in Cina. E' qui, a Wuqing, tra Pechino e Tianjin, che uno studio di architettura italiano ha vinto la gara per realizzare il complesso di negozi, bar e ristoranti e anche spazi creativi, copiando alcuni dei più famosi monumenti del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - In Cina, la città di Milano riprodotta"in un grande shopping mall

