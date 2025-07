In campo per la solidarietà Donato un defibrillatore

Nei giorni scorsi, sul campo dell'oratorio Don Bosco di Porto Potenza, si è svolta la seconda edizione del torneo benefico "Un gol per la vita". Organizzato dalla 114ÂŞ Squadriglia radar remota dell'aeronautica militare, dalla Croce Rossa locale, dall'associazione Festa di Sant'Anna e dal Comitato Rione Musicisti e dal Comando dei carabinieri di Porto Potenza, la competizione sportiva ha visto sfidarsi le varie istituzioni in un torneo di calcio a cinque. L'iniziativa, che rientrava nel piĂą ampio progetto " Potenza Picena cittĂ cardio-protetta ", ha avuto l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di un nuovo defibrillatore da collocare nei punti strategici della cittĂ .

