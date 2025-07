In autostrada va a fuoco un tir di materassi | il video del rogo

Fuoco e fiamme sull'A4, dove circa una mezz'ora fa un autoarticolato che trasportava materassi, letti e divani ha preso fuoco. L'incendio, cominciato poco prima delle 16 fa per cause ancora non chiare, sta ora finendo di consumare il semirimorchio in una piazzola di sosta tra San Giorgio di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: fuoco - materassi - autostrada - rogo

Nuovo tentativo di rivolta e proteste al Cpr di Torino: fuoco ai materassi e detenuti sul tetto - Ancora una rivolta al centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Torino. “Sono le 23,36 in corso Brunelleschi al Cpr ci sono di nuovo casini.

Rivolta nel carcere a Brissogne, 5 agenti intossicati: detenuti hanno dato fuoco a materassi e lenzuola - I detenuti sarebbero riusciti anche ad entrare in possesso di alcune bombolette di gas, lanciandole e facendole esplodere nei corridoi.

Materassi a fuoco nel parcheggio del mercato ex Manifattura: fiamme danneggiano un'auto - Fiamme, questa mattina, nell'area esterna del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, al quartiere LibertĂ , in corrispondenza dell'accesso di via Ravanas.

In autostrada va a fuoco un tir di materassi: il video del rogo; Incendi a Roma: è un lunedì di fuoco. Dal parco dell'Aniene a Capannelle la Capitale brucia; Rogo all’ex Enocianina Fornaciari. A causarlo forse un mozzicone. Trovate tracce di bivacchi abusivi.

A11, incendio sul viadotto: notte di lavoro per i vigili del fuoco. Riaperta la bretella Lucca-Viareggio - Erano le 16,30 di ieri quando si è scatenato l’inferno, all’altezza del viadotto Bozzano. Segnala lanazione.it

Massarosa, camion si incendia in autostrada. Prende fuoco anche la collina - Il Comune di Massarosa invita la popolazione a non aprire le finestre. msn.com scrive