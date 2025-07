I rioni affilano le armi della creatività a servizio della loro grande Festa dell’Uva. La numero 99 è già da mesi in preparazione con i rionali che stanno lavorano sui carri scenografici e le coreografie per la sfilata in programma il 28 settembre. Chi vince si porta a casa la coppa in terracotta a due colori e con i simboli del territorio realizzata quest’anno dall’artista Antonella Andrei. ma soprattutto la gloria. I presidenti e rappresentati dei 4 rioni hanno dato un’anticipazione di massima del significato del carro a cui stanno lavorando. Il Sant’Antonio propone una riflessione poetica sull’evoluzione della società , con richiami tra tradizione e modernità . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - impruneta