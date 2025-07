Imolanuoto sull’olimpo | Soddisfazione enorme

La festa di Simone Cerasuolo è la festa anche di tutta la famiglia dell’ Imolanuoto. Il suo presidente Mirco Piancastelli ha seguito negli anni l’ascesa della società imolese che da piccola realtà è diventata negli anni una fucina di talenti per il nuoto azzurro, con partecipazioni internazionali, olimpiche, medaglie internazionali. Fino all’ oro di Cerasuolo, primo atleta imolese a fregiarsi del titolo mondiale nel nuoto. "Una delle mie più grandi soddisfazioni – racconta Piancastelli con la voce ancora emozionata pur se a distanza di qualche ora dalla finale dei 50 rana –, anche perché dopo aver perso due capitani come Fabio Scozzoli e Martina Carraro non è stato facile mantenere una squadra di alto livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imolanuoto sull’olimpo: "Soddisfazione enorme"

