Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | lo stop oggi 31 luglio per posti di sostegno Si prosegue con lo scorrimento di GPS prima fascia

La timeline proposta dal Ministero dell'istruzione e del Merito per le assunzioni dei docenti per l'anno scolastico 202526 prevedono un primo importante step oggi 31 luglio. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526: lo stop oggi 31 luglio per posti di sostegno. Si prosegue con lo scorrimento di GPS prima fascia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docenti - luglio - immissioni - ruolo

Scioglimento riserva GPS docenti entro il 3 luglio: assunzioni e supplenze. Come funzionerà - Elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2025/26: il form per lo scioglimento della riserva (disponibile solo per chi si è inserito con riserva entro lo scorso 29 aprile) sarà disponibile nel periodo 16 giugno - 3 luglio per gli aspiranti che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno.

Percorsi di abilitazione docenti: 30 giugno, 18 luglio, entro dicembre. Tutte le date per conseguire il titolo - Percorsi abilitanti secondo ciclo anno accademico 2024/25: banditi in primavera, sia per i vincitori di concorso PNRR1 che per gli aspiranti in possesso di 24 CFU, tre anni di servizio, laureati o laureandi, sono "in corso d'opera".

A Cesena polemica sui centri estivi, docenti esclusi perché “a luglio non lavorano”. La posizione del Comune: “Priorità a chi lavora”. Ira della Gilda: “Categoria già vessata” - Il Comune di Cesena ha negato l'accesso ai centri estivi ai figli degli insegnanti. Scoppia la polemica.

AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2025 - Avviate le immissioni in ruolo docenti 2025/26 per 48.504 posti. Ecco la ripartizione regionale, le regole per GaE, concorsi PNRR e la procedura online. Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, AVVISI USR su FASE 1 e 2: apertura ed esiti (AGGIORNAMENTO 18 luglio) https://scuolainforma.news/immissioni-in-ruolo-docenti-2025-26-avvisi-usr-su-apertura-fase-1-in-aggiornamento/… via @Scuolainforma Vai su X

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: lo stop oggi 31 luglio per posti di sostegno. Si prosegue con lo scorrimento di GPS prima fascia; Autorizzate 6.022 assunzioni a tempo indeterminato di docenti IRC. Il Decreto Ministeriale e la ripartizione dei posti fra le regioni; Ruolo da GPS sostegno 2025, nomine possibili già dal 1° agosto ed entro il 13. 5 giorni di tempo per accettare o rifiutare. Chi rinuncia non partecipa alle supplenze.

Immissioni in ruolo 49mila docenti e 10mila Ata, Anief: bastano solo a coprire il turn over - “Abbiamo oltre 200mila docenti precari e meno 49mila immissioni in ruolo, ammesso che si realizzino tutte, bastano solo a coprire il turn ... Scrive orizzontescuola.it

Docenti, 490 immessi in ruolo pronti per il prossimo anno. I numeri dell’ufficio scolastico: «Siamo in anticipo sui tempi» - Sono 149 le immissioni in ruolo del personale docente finora finalizzate nella Marca. Segnala ilgazzettino.it