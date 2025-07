Immissione ruolo su posto sostegno 25 26 | il vincolo è quinquennale Come e quando si supera

Il docente immesso in ruolo su posto di sostegno deve permanere per cinque anni su tale tipologia di posto. Anni utili al vincolo. L'articolo Immissione ruolo su posto sostegno 2526: il vincolo è quinquennale. Come e quando si supera . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: posto - ruolo - sostegno - vincolo

Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25/26 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili Vai su X

Buon pomeriggio, avrei bisogno di un chiarimento. Sono entrata di ruolo due anni fa su sostegno, tramite ex art.59 da GPS I fascia. Dovrei quindi concludere in vincolo triennale sulla stessa sede a giugno dell'a.s. 2025/2026. Se dovessi vincere il concorso PN Vai su Facebook

Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25/26 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili; Vincolo quinquennale su sostegno: l'anno di servizio ex art. 47 si considera solo se svolto su posto di sostegno [Nuovo CCNI e Chiarimenti]; Vincolo quinquennale per docenti titolari su posti di sostegno, ai fini del computo dei 5 anni vale anno in corso e anno di prova.

Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25/26 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili - 2025/2026: vincolo triennale e quinquennale, deroghe e ambiti di applicazione. Secondo orizzontescuola.it

Supplenze docente ruolo: quando può accettarle assunto da GPS sostegno - Supplenze: il docente neoassunto in ruolo può accettarle, una volta superato l'anno di prova; l'assunto da GPS sostegno può invece accettarle dopo tre anni di servizio nella scuola di assunzione. Segnala orizzontescuola.it