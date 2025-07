Ilva l’accordo è un’intesa minima sulla decarbonizzazione Via alla nuova gara per la vendita

L’intesa che doveva tracciare il futuro dell’ Ilva di Taranto alla fine è un documento striminzito che sancisce un generico accordo sulla decarbonizzazione condiviso da governo, Regione Puglia e Comune di Taranto. Tutto il resto è in alto mare. Se ne riparlerĂ il 12 agosto. E potrebbe non essere l’ultimo incontro, quello dell’intesa definitiva tra le istituzioni. Ma tanto basta al ministero per dare mandato ai commissari di Acciaierie d’Italia, il gestore del siderurgico in amministrazione straordinaria, per l’aggiornamento della gara di vendita alla luce di una trattativa che porterĂ alla trasformazione dell’impianto con l’installazione dei forni elettrici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, l’accordo è un’intesa minima sulla decarbonizzazione. Via alla nuova gara per la vendita

In questa notizia si parla di: intesa - ilva - accordo - decarbonizzazione

Ex Ilva, salta il tavolo tra governo e sindacati. Urso: "Tre condizioni urgenti per l’intesa sull’acciaio green" - Mantovano: "Condizioni impianti peggiori del previsto". I sindacati denunciano l’assenza di risposte.

Ex Ilva, salta il tavolo tra governo e sindacati. Urso: "Tre condizioni urgenti per l’intesa sull’acciaio green" - Mantovano: "Condizioni impianti peggiori del previsto". I sindacati denunciano l’assenza di risposte

Emiliano, escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi - "Lo escludo categoricamente". Risponde così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a una domanda sulla possibilità di arrivare oggi a un'intesa sull'accordo di programma sull' ex Ilva per la nuova autorizzazione ambientale e sanitaria Aia, al suo arrivo al ministero delle Imprese dove il ministro Adolfo Urso ha convocato un incontro a oltranza del governo con gli enti locali.

Obiettivo dell'incontro è la definizione dell'Accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto Vai su X

Taranto, ex Ilva e caos politico: Bitetti si dimette dopo le contestazioni, maggioranza contro l'accordo #puglia #taranto #dimissioni #ilva #politica... Vai su Facebook

Ilva, l’accordo è un’intesa minima sulla decarbonizzazione. Via alla nuova gara per la vendita; Ex Ilva, oggi la firma. Ma l’intesa è senza Taranto; Ex Ilva, Urso tira dritto: domani la firma dell’intesa.

Sulla piena decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto c'è accordo. Su come fare è battaglia, rinvio al 12/8 - Urso e la Regione Puglia escono soddisfatte dal tavolo al ministero, la Provincia protesta, il sindaco Bitetti (che ritira le dimissioni) non firma e prende ... Scrive huffingtonpost.it

Ex Ilva, Urso tira dritto: domani la firma dell’intesa - Premessa la solidarietà al primo cittadino di Taranto, determinatosi alle dimissioni dopo un confronto molto acceso ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it