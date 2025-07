Ilva il sindaco di Taranto ritira dimissioni e partecipa al tavolo ministeriale

Il sindaco di Taranto fa dietrofront e scompagina di nuovo la vicenda Ilva. Ci sarĂ anche Pietro Bitetti, che si era dimesso lunedì dopo una contestazione degli ambientalisti, al tavolo al ministero delle Imprese per definire l’ accordo di programma tra governo ed enti locali sul quale dovrebbe basarsi la decarbonizzazione dell’acciaieria. Ma la sua presenza rischia di far slittare l’intesa interistituzionale, che il ministro Adolfo Urso e il presidente della Regione Puglia erano pronti a firmare, seppur dimezzato. Dopo giorni di tensioni politiche, quindi, il sindaco va a Roma, il che indica anche l’intenzione di ritirare le dimissioni: “Non posso pensare che si discuta della nostra cittĂ e nessuno ci sia a rappresentarla”, ha detto sottolineando che le dimissioni non avevano origine in “questioni politiche” o “di fughe” ma volevano “testimoniare un gesto eclatante, perchĂ© il linguaggio delle intimidazioni e delle offese non deve prevalere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, il sindaco di Taranto ritira dimissioni e partecipa al tavolo ministeriale

In questa notizia si parla di: ilva - sindaco - taranto - tavolo

Perché Bitetti, il nuovo sindaco di sinistra di Taranto, non è un guaio per Ilva - Taranto è la più grande città al ballottaggio, con i suoi 180 mila abitanti. In altri tempi, quando era anche la più importante città industriale del Mezzogiorno, il risultato avrebbe interessato l.

Il futuro di Ilva appeso al nuovo sindaco - In fuga gli investitori esteri e italiani di fronte all'ostruzionismo di magistrati ed enti locali. Solo dopo l'elezione del primo cittadino di Taranto conosceremo il destino del gruppo acciaiero

Tavolo ex Ilva al Comune, Casartigiani: «Bene l’iniziativa del sindaco. Ora coinvolgere tutta la città e varare una legge speciale per Taranto» - Tarantini Time Quotidiano La provincia ionica necessita dell’istituzione urgente di una Legge Speciale per Taranto, ovvero un provvedimento straordinario che fornisca strumenti concreti per il mantenimento economico e sociale della città nella fase di transizione.

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, è diretto a Roma per partecipare al tavolo sull'ex Ilva al Mimit. Bitetti sarebbe pronto a ritirare le dimissioni presentate lunedì scorso a seguito delle tensioni politiche e alle proteste di alcune realtà ambientaliste #ANSA https://a Vai su X

Scontro sull'ex Ilva, si dimette il sindaco di Taranto Dopo essere stato contestato duramente durante un'assemblea pubblica sull'ex Ilva, si è dimesso... Vai su Facebook

Ex Ilva di Taranto, verso l’accordo sui tre forni. Sindaco Bitetti assente al tavolo Mimit; Colpo di scena a Taranto, il sindaco Piero Bitetti ritira le dimissioni per partecipare al tavolo sull'ex Ilva; Il sindaco di Taranto ritira le dimissioni e va al Mimit.

Ilva, il sindaco di Taranto ritira dimissioni e partecipa al tavolo ministeriale - Ci sarà anche Pietro Bitetti, che si era dimesso lunedì dopo una contestazione degli ambientalisti, al tavolo al ministero ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Sindaco di Taranto verso il ritiro delle dimissioni, va al Mimit per ex Ilva - Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, è diretto a Roma per partecipare al tavolo sull'ex Ilva convocato dal ministro Adolfo Urso al Mimit. Riporta ansa.it