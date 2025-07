Illuminazione pubblica luci spente in viale delle Alpi

Illuminazione pubblica in viale delle Alpi: gli stessi 3 lampioni spenti da oltre un mese e già segnalato 3 settimane fa circa. A quale Santo deve rivolgersi un cittadino che paga, profumatamente le Tasse?. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Illuminazione pubblica, Monza taglia gli sprechi: consumi giù del 75% - Monza, 26 luglio 2026 – Due anni possono bastare per fare la differenza. Lo dimostrano i risultati dell’intervento di Acinque sulla rete di illuminazione pubblica di Monza: un’operazione da 13 milioni di euro in project financing con A2A che, sotto la regia del Comune, ha già acceso un futuro più sostenibile, sicuro e intelligente.

Illuminazione pubblica, via libera al project financing da 4,2 milioni - La giunta comunale di Casal di Principe, guidata dal sindaco Ottavio Corvino, ha approvato un ambizioso progetto di riqualificazione dell’intera rete di pubblica illuminazione, dal valore complessivo di oltre 4,2 milioni di euro.

A Verona grazie all'introduzione dei Led vi è stata una drastica riduzione dei consumi per l'illuminazione pubblica - Grazie all’introduzione della tecnologia Led su tutte le sorgenti luminose della rete di illuminazione pubblica, il Comune di Verona fa sapere di aver registrato una riduzione dei consumi elettrici del 67%, passando da 22.

Al via i lavori per nuova illuminazione pubblica a Schiavonea - Sono partiti ufficialmente i lavori per la realizzazione della nuova illuminazione in Via Amaldi, Via Einstein, Via Majorana, Via Torricelli e Via Cartesio a Schiavonea di ... Riporta ansa.it