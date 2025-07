Il whisky scozzese schiva i dazi americani svoltando sull’India

Nel 2024 le esportazioni di Scotch Whisky hanno raggiunto quota 1,4 miliardi di bottiglie, qualcosa come 44 bottiglie al secondo spedite ai quattro angoli del mondo per un valore complessivo che la Scotch Whisky Association (Swa) stima in 5,4 miliardi di sterline – registrando un -3,7 per cento in valore nonostante un incremento del 3,9 per cento in volume. Numeri importanti, che nel 2025 potrebbero rappresentare un obiettivo sfidante per la congiuntura economica non facile e soprattutto per le tensioni commerciali (leggi dazi) che inevitabilmente influenzano il consolidamento della domanda. Pressioni Usa e svolta indiana «A livello internazionale – chiosa Emily Weaver Roads, vicedirettrice internazionale della Swa – alcuni mercati-chiave si trovano ad affrontare ostacoli specifici che hanno creato barriere al commercio e all’accesso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

