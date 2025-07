Il volantino del fantomatico Movimento Islamico D’Italia candidato a Padova

Circola la foto di un volantino che riporta il logo del Comune di Padova e viene attribuito a un fantomatico “Movimento Islamico d’Italia”, con alcune proposte politiche in vista di una presunta candidatura alle elezioni comunali. Tra gli elementi presenti nel volantino figura anche un logo con i colori della bandiera LGBT. Tuttavia, il contenuto si è rivelato completamente falso. Per chi ha fretta. Il volantino presenta in alto a sinistra l’anno di stampa, ossia il 2017.. Il volantino circola, infatti, dal 2017 attraverso i social.. Si trattava di un “esperimento sociale” per testare le reazioni dei passanti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: volantino - fantomatico - movimento - islamico

Il volantino del fantomatico “Movimento Islamico D’Italia” candidato a Padova.

«Vuoi diventare musulmano?»: volantini per fare proselitismo islamico ... - In una mail inviata a un indirizzo di contatto indicato sul volantino, il sedicente autore precisa di agire a titolo personale «Vuoi diventare musulmano? Scrive corriereadriatico.it

«Vuoi diventare musulmano?»: volantini per fare proselitismo islamico ... - Una lettera di sei pagine, stampata in italiano e in inglese, che invita alla conversione all’Islam e spiega «come una persona può entrare in paradiso», è comparsa ... Riporta leggo.it