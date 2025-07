Il video fake del gabbiano che infrange un parabrezza per una patatina.

Diverse condivisioni su Meta (per esempio qui e qui ) stanno riportando acriticamente un filmato dove si vede un gabbiano sfondare il parabrezza di un auto per mangiare una patatina sventuratamente offertagli dall’autore della clip. Si tratta di un filmato autentico, oppure qualcuno lo ha generato mediante Intelligenza artificiale? Come vedremo l’ipotesi del deepfake è quella di gran lunga più probabile. Per chi ha fretta:. Un filmato mostra un gabbiano che infrange il parabrezza di un auto per cibarsi di una patatina.. Lo stesso autore originale ammette che si tratta di un deepfake.. È possibile rilevare l’utilizzo di una iIntelligenza artificiale mediante strumenti online come Ai or Not. 🔗 Leggi su Open.online