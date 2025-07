Il video di Oppelli | Costretta a morire in Svizzera fate una legge

Roma, 31 lug. (askanews) - Martina Oppelli, 50enne triestina, affetta da sclerosi multipla da oltre 20 anni, è morta questa mattina (31 luglio) in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. È stata accompagnata da Claudio Stellari e Matteo D'Angelo, iscritti a Soccorso Civile, l'associazione che fornisce assistenza alle persone che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero, e di cui è rappresentante legale Marco Cappato. Insieme a loro, hanno fornito aiuto logistico ed economico altre 31 persone, i cui nomi saranno resi pubblici. Queste le ultime parole strazianti, ma dette col sorriso, di Martina Oppelli, affidate all'Associazione Luca Coscioni in un video registrato in Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il video di Oppelli: "Costretta a morire in Svizzera, fate una legge"

In questa notizia si parla di: oppelli - svizzera - costretta - morire

Martina Oppelli, un altro no al suicidio assistito: «Stanchezza e sconforto. Basta soffrire, me ne vado in Svizzera» - Ha chiesto per tre volte di accedere al suicidio assistito, ma per tre volte le hanno detto di no: ora Martina Oppelli, la donna triestina di 49 anni che da vent'anni è affetta da.

Suicidio assistito, terzo rifiuto a Martina Oppelli: “Valuto di andare in Svizzera” - “Basta soffrire, valuto di andare in Svizzera “. Sono le parole di Martina Oppelli, 49enne triestina affetta da venti anni da sclerosi multipla e tetraplegica, dopo aver ricevuto il terzo rifiuto per accedere al suicidio assistito.

Riceve il terzo no al suicidio assistito. Martina Oppelli:: "Ora valuto la Svizzera" - Terzo no al suicidio medicalmente assistito. Lo ha ricevuto Martina Oppelli (foto), professionista di 49 anni triestina, affetta da sclerosi multipla e tetraplegica.

Martina Oppelli è morta in Svizzera. La donna, 50 anni, era affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva e da tempo chiedeva di poter interrompere le cure. Aveva denunciato l’Asl per l’opposizione a lasciarla morire. Ha scelto di ricorrere al suicidio assis Vai su Facebook

Il video di Oppelli: “Costretta a morire in Svizzera, fate una legge”; Suicidio assistito, Martina Oppelli è morta in Svizzera; Suicidio assistito, Martina Oppelli è morta in Svizzera. “Costretta ad andare all’estero, il mio appello è caduto nel vuoto”.

Martina Oppelli morta in Svizzera, in Italia le era stato negato il suicidio assistito: l’ultimo appello per una legge - Martina Oppelli è morta in Svizzera, dove è stata costretta a recarsi per poter accedere al suicidio medicalmente assistito. Come scrive msn.com

Suicidio assistito, Martina Oppelli ha scelto la Svizzera per morire - Il 4 giugno la donna, 50 anni di Trieste, aveva ricevuto il terzo diniego da parte della Azienda sanitaria ... Si legge su repubblica.it