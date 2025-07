Il video dell'insetto stecco gigante scoperto in Australia | non è il più grande al mondo ma ci va vicino

Scoperta in Australia una nuova specie di insetto stecco gigante: si chiama Acrophylla alta pesa 44 grammi e vive tra le chiome delle foreste. È tra i più pesanti del continente, ma non il più grande al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

